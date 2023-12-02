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2 декабря, 19:01

Угроза цунами объявлена в Японии после мощного землетрясения на Филиппинах

Угроза цунами объявлена в Японии после прошедшего мощного землетрясения на Филиппинах. Об этом сообщило Главное метеорологическое управление страны.

Так, угроза цунами и рекомендации об эвакуации жителей прибрежных районов касаются островов Мияко (префектура Окинава), а также юго-восточного побережья острова Кюсю, тихоокеанского побережья острова Сикоку и главного японского острова Хонсю (вплоть до префектуры Тиба к востоку от Токио). Предварительно, волны цунами метровой высоты достигнут берегов Хонсю около 03:00 по местному времени (21:00 мск).

Ранее Лайф сообщал, что за последние несколько часов на Филиппинах произошло 22 землетрясения подряд. Их магнитуда оценивается от 5,0 до 7,7. В настоящее время там и в некоторых районах Индонезии, Палау и Малайзии также объявлена угроза цунами.

Падающий потолок и ужас на лицах: Смертоносное землетрясение застало десятки филиппинцев в торговом центре

Падающий потолок и ужас на лицах: Смертоносное землетрясение застало десятки филиппинцев в торговом центре

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Наталья Исакова
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