Число жертв разрушительного землетрясения в Китае выросло до 111
Порядка 111 человек из числа жителей китайских провинций Ганьсу и Цинхай погибло в результате страшного землетрясения на северо-западе страны. Ранее сообщалось о 86 жертвах, однако на фоне разбора завалов цифра продолжает расти. Количество пострадавших также увеличилось: ранения получили более 230 жителей КНР.
Некоторые последствия природного катаклизма запечатлели камеры видеонаблюдения и очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что подземные толчки спровоцировали серьёзные разрушения. Здания повреждены как снаружи, так и изнутри.
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О произошедшем уже высказался председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер Поднебесной призвал спасателей приложить максимум усилий для спасения выживших. Работа осложняется тёмным временем суток и сложными метеоусловиями. Ночью температура в районе поисков опускается до минус 14 градусов.
Подземные толчки недавно зафиксировали и у берегов Северных Курил. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 70 километрах от острова Парамушир.
ТАСС / Zuma / Xue Yubin