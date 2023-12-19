Число жертв разрушительного землетрясения в Китае выросло до 111

Порядка 111 человек из числа жителей китайских провинций Ганьсу и Цинхай погибло в результате страшного землетрясения на северо-западе страны. Ранее сообщалось о 86 жертвах, однако на фоне разбора завалов цифра продолжает расти. Количество пострадавших также увеличилось: ранения получили более 230 жителей КНР.

Некоторые последствия природного катаклизма запечатлели камеры видеонаблюдения и очевидцы. На опубликованных кадрах видно, что подземные толчки спровоцировали серьёзные разрушения. Здания повреждены как снаружи, так и изнутри.

О произошедшем уже высказался председатель КНР Си Цзиньпин. Лидер Поднебесной призвал спасателей приложить максимум усилий для спасения выживших. Работа осложняется тёмным временем суток и сложными метеоусловиями. Ночью температура в районе поисков опускается до минус 14 градусов.