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19 декабря, 02:11

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии

<p>Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Обложка © X / <a href="https://twitter.com/theinformantofc/status/1736918535195050127/photo/3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The Informant</a></p>

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Обложка © X / The Informant

Вулкан Фаградальсфьядль проснулся на юге Исландии после мощного землетрясения. Первые подземные толчки произошли в в полночь 19 декабря по московскому времени, а языки магмы вырвались на поверхность уже в 01:46.

Очевидцы происходящего опубликовали в Сети зрелищные кадры. На них видно, как десятки раскалённых гейзеров выбрасывают подземное вещество высоко вверх. Над вулканом виднеется яркое зарево.

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Видео © X / Hafsteinn / José Andrés

Вулкан на полуострове Рейкьянес извергается четвёртый раз за три года. Исландские власти ожидали такого сценария, а потому заблаговременно эвакуировали жителей близлежащего города Гриндавик.

В Индонезии из-за мощного извержения вулкана Судного дня погибло 11 альпинистов

В Индонезии из-за мощного извержения вулкана Судного дня погибло 11 альпинистов

Не лучше ситуация обстоит сейчас на северо-западе Китая. Там в результате разрушительного землетрясения погибли уже свыше 100 человек. Разборы завалов продолжаются.

Илья Пушкарев
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