Вулкан Фаградальсфьядль проснулся на юге Исландии после мощного землетрясения. Первые подземные толчки произошли в полночь 19 декабря по московскому времени, а языки магмы вырвались на поверхность уже в 01:46.

Очевидцы происходящего опубликовали в Сети зрелищные кадры. На них видно, как десятки раскалённых гейзеров выбрасывают подземное вещество высоко вверх. Над вулканом виднеется яркое зарево.

Извержение вулкана началось на полуострове Рейкьянес на юге Исландии. Видео © X / Hafsteinn / José Andrés

Вулкан на полуострове Рейкьянес извергается четвёртый раз за три года. Исландские власти ожидали наступление такого сценария, а потому заблаговременно эвакуировали жителей близлежащего города Гриндавик.