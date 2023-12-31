Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля. Первыми праздничное послание главы государства, которое продлилось около четырёх минут, увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского — у них уже наступил 2024 год.

В ходе обращения российский лидер отметил, что в уходящем году вся наша необъятная страна напряжённо трудилась, гордилась общими достижениями и радовалась успехам, а также отстаивала национальные интересы, свободу, безопасность и ценности, которые были и остаются нерушимой опорой.

При этом Путин выразил мнение, что работа на общее благо сплотила российское общество. Каждый россиянин, по его словам, отчётливо осознаёт, как много в этот период зависит от нас самих, нашего настроя на лучшее и стремления поддержать друг друга как словом, так и делом. По его словам, вся наша страна едина в помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России — солидарность, милосердие и стойкость.

"Главное, что нас объединяло и объединяет, — это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия, тех масштабных целей, которые стоят перед обществом, и той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас", — подчеркнул российский лидер.

Вместе с тем Путин обратился и к военнослужащим, участникам специальной военной операции и тем, кто находится на боевом посту. Президент заявил, что бойцами, которые проявляют героизм "на переднем крае борьбы за правду и справедливость", гордится вся Россия.

"Вы — наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством. Знаю, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа", — подчеркнул он.

Глава государства заявил, что наша великая страна никогда не отступит, а также добавил, что нет такой силы, которая бы смогла нас разобщить и остановить наше развитие.

"Мы — одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан, станем ещё сильнее. Мы вместе. И это самый надёжный залог будущего России", — заключил российский лидер.