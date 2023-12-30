Путин поздравил иностранных коллег с Новым годом и Рождеством, но не всех

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств. Содержание телеграмм иностранным коллегам сообщает пресс-служба Кремля.

Поздравление от российского президента получили лидеры стран СНГ (кроме Молдавии и Украины) и главы Абхазии и Южной Осетии. Путин в телеграмме отметил высокий уровень взаимодействия и сотрудничества между Москвой и этими государствами, важность кооперации и укрепления связей. Отдельное внимание он уделил важности интеграции на евразийском пространстве.

Также Путин поздравил с праздниками лидеров Китая, Индии, Вьетнама и Лаоса, Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Кубы и Никарагуа, Сирии, Турции и ЮАР. Из европейских коллег президент РФ выслал поздравление только главе Сербии и премьер-министру Венгрии.

Путин также поздравил папу римского Франциска и некоторых бывших глав иностранных государств и правительств, в том числе экс-президента Франции Николя Саркози и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. А вот нынешних руководителей Великобритании, Германии, США, Франции, Японии и других крупных недружественных для России государств Путин не стал поздравлять, как и годом ранее.

Послания от президента РФ снова не получил ни один из руководителей международных организаций и ведущих спортивных федераций.