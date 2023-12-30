День СССР, День заворачивания подарков, Данилов день: Праздники и приметы 30 декабря На 30 декабря 2023 года приходится "день рождения" некогда самой большой в мире страны. Также на эту дату приходятся два неформальных праздника, предваряющих в России наступление Нового года. 29 декабря, 21:01 30 декабря отмечается День СССР. Обложка © Агентство "Москва" / Софья Сандурская

День СССР

На 30 декабря в России приходится скорее не праздник, а памятная историческая дата — День образования СССР. Несколько фактов о нём: официально утверждённым днём не является;

отмечается ежегодно 30 декабря, по календарю не смещается;

приурочен к дате утверждения Договора об образовании СССР;

его называют также Днём СССР или Днём страны, которой нет.

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан Договор об образовании Союза Советских Социалистических Республик. Утвердили этот документ на следующий день, 30 декабря, и теперь считается, что это дата образования СССР, хотя на формирование разных государственных органов тогда ушло ещё полгода.

Формально сначала в Советский Союз входили четыре выше упомянутые республики, а затем их количество увеличилось до 15. СССР разросся до площади 22,4 миллиона квадратных километров и стал крупнейшим государством мира — занимал почти шестую часть суши. До появления СССР история человечества не знала столь масштабных добровольных объединений наций и народностей в одно государство.

Выстояв в Великой Отечественной войне, Советский Союз получил большой вес, с его интересами приходилось считаться всем другим государствам. Советская наука, культура, искусство, образование, спорт были на высоте. Именно СССР отправил первый спутник в космос, первым провёл полёт человека на орбиту.

Увы, к 90-м годам страна подошла с серьёзно подорванной экономикой. На этом фоне обострилось внутреннее политическое противостояние, что привело к распаду Советского Союза. 26 декабря 1991 года СССР официально прекратил своё существование. Его правопреемницей стала Россия.

День заворачивания подарков

30 декабря отмечается День заворачивания подарков. Фото © Freepik / ArthurHidden

30 декабря в России отмечается праздник, посвящённый приближающемуся Новому году, — День заворачивания подарков. Вот что известно о нём: это российский неформальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 30 декабря;

призван напомнить о важности этого новогоднего ритуала.

В России праздник под названием День заворачивания подарков появился 20 лет назад: он упоминается в русскоязычном пространстве Интернета с 2003 года. Если ответа на вопрос, кто придумал его, уже нет, то с выбором даты всё понятно: 30 декабря — это последняя дата перед Новым годом, когда лучше успеть подготовить подарок любимым, близким, коллегам. 31 декабря, как правило, утопает в праздничной суете, и может быть уже не до оформления подарков.

Но если дело дошло уже до заворачивания подарков, то предполагается, что выбор, что именно вручить, уже сделан, а с этим часто бывают проблемы. Здесь есть несколько советов. Например, если речь о ребёнке, лучше не дарить деньги — так можно лишить чадо предвкушения раскрытия подарка, чувства праздника, искреннего удивления. Если ребёнок маленький, можно узнать, что он хочет, за совместным составлением письма Деду Морозу.

Пожилым же близким, которым, как правило, "ничего не нужно", можно подарить что-то сделанное своими руками и с душевной теплотой. А ещё можно попробовать угадать с подарком, вспомнив об их хобби. Также можно сконцентрироваться на том, чтобы сделать подарком не материальную вещь, а эмоции: тёплое семейное торжество в загородном домике запомнится на весь год.

Отдельно психологи советуют избегать подарков со скрытым намёком. Например, не стоит дарить на Новый год личные гигиенические средства, будто указывающие на неухоженность. А ещё нужно учитывать финансовое положение получателя, чтобы не поставить его в неловкое положение из-за невозможности преподнести равноценный подарок.

День закупки продуктов к Новому году

30 декабря отмечается День закупки продуктов к Новому году. Фото © Freepik / Gpointstudio

Ещё один связанный с грядущим торжеством праздник отмечается в России 30 декабря, и называется он День закупки продуктов к Новому году: это российский неофициальный праздник;

ежегодно отмечается в фиксированную дату — 30 декабря;

посвящён настоящему ритуалу, неукоснительно соблюдаемому каждый год.

День закупки продуктов к Новому году — это праздник, конечно, шуточный. Весёлое застолье будет впереди, а пока нужно составить длинный список всего необходимого и пройтись с ним по супермаркетам или рынкам.

Эксперты дают несколько советов. Первый из них (хоть говорить об этом сейчас уже поздно) — по возможности покупать что-то заранее. Это позволит, во-первых, избежать предновогоднего повышения цен, а во-вторых, распределить траты на продукты по времени. Загодя можно купить, например, консервы, напитки, икру, соусы.

Вытекающий из первого совета второй — экономить на акциях. Чтобы немного снизить затраты на новогоднюю закупку, стоит обращать внимание на товары, которые продаются со скидками. Однако важно не гнаться за дешевизной и не набирать еды больше, чем нужно.

Что касается новогоднего меню, под которое продукты приобретаются, диетологи советуют придерживаться принципа "тарелки здорового питания". Это значит, что половина содержимого условной тарелки должна состоять из овощей и фруктов, четверть — из белков, а оставшаяся четверть — из углеводов. Кардинально менять состав блюд привычного для Нового года праздничного стола не стоит, можно немного изменить состав во время приготовления, слегка снизив их калорийность.

День памяти пророка Даниила и трёх отроков

30 декабря в РПЦ отмечают День памяти пророка Даниила и трёх отроков. Фото © Wikipedia / Торос Рослин

На 30 декабря приходится День памяти пророка Даниила и трёх отроков — Анании, Азарии и Мисаила. Они жили за 600 лет до рождения Христова. Тогда Иерусалим оказался завоёван царём вавилонским, а воздвигнутый Соломоном храм был разрушен. Много народа израильского было взято в плен, и в их числе оказались Даниил, Анания, Азария и Мисаил. Царь Вавилона Навуходоносор распорядился оставить их при дворе, обучить халдейской премудрости и воспитать в роскоши, однако юноши отказались от излишеств, питались они только овощами и водой.

Однажды царь повелел сделать его огромную статую, чтобы ей поклонялись. Ананий, Азарий и Мисаил отказались. Навуходоносор повелел казнить их в печи, но явился Ангел Господень и охладил пламя. Даниил при царе Валтасаре истолковал таинственную надпись "Мене, Текел, Перес", появившуюся на стене дворца во время пира, предвещавшую падение Вавилонского царства. А при персидском царе Дарии он был брошен в ров с голодными львами, но они не тронули его.

Приметы 30 декабря

Данилов день

В народе в эту дату отмечали Данилов день. Считалось, в этот народно-церковный праздник следует сходить в баню, чтобы через пар избавиться от болезней. Хорошая примета — монетка в кармане. Её носили там весь день, чтобы привлечь достаток в следующем году. На Данилу не было принято делиться своими проблемами, даже с близкими. По поверьям, такие жалобы лишь притянут в вашу жизнь новые неудачи.

Погодные приметы 30 декабря

Иней на деревьях — Святки (6–12 января) будут тёплыми.

Метель — к хорошему году для пчеловодов.

Ясный день — к хорошему урожаю.

Какая погода на Даниила, таким и май будет.

Именинники 30 декабря

30 декабря именины может отмечать российский актёр Сергей Горобченко. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Сегодня, 30 декабря, именины могут отмечать те, кого величают: Александр

Даниил

Денис

Иван

Никита

Николай

Пётр

Сергей

Степан.

Авторы Вадим Андреев