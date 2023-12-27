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27 декабря, 18:26

"Пусть всё задуманное осуществится": Лайф узнал, как выглядит новогодняя открытка от Путина

Путин поздравил с наступающим Новым годом общественников и журналистов

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством видных общественных деятелей, чиновников и журналистов. Лайф узнал, что содержится в специальной открытке от главы государства.

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © LIFE

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © LIFE

"Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях. Пусть всё задуманное обязательно осуществится, а рядом с Вами будут близкие и любимые, верные и товарищи и друзья", — говорится в поздравительной открытке от президента.

Ранее Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Глава государства отметил, что хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине".

Песков рассказал, кого из политиков Путин поздравит с Новым годом
Песков рассказал, кого из политиков Путин поздравит с Новым годом
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Кremlin.ru

Александр Юнашев
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