"Пусть всё задуманное осуществится": Лайф узнал, как выглядит новогодняя открытка от Путина
Путин поздравил с наступающим Новым годом общественников и журналистов
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством видных общественных деятелей, чиновников и журналистов. Лайф узнал, что содержится в специальной открытке от главы государства.
Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © LIFE
"Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях. Пусть всё задуманное обязательно осуществится, а рядом с Вами будут близкие и любимые, верные и товарищи и друзья", — говорится в поздравительной открытке от президента.
Ранее Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Глава государства отметил, что хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине".