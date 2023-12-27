"Пусть всё задуманное осуществится": Лайф узнал, как выглядит новогодняя открытка от Путина

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством видных общественных деятелей, чиновников и журналистов. Лайф узнал, что содержится в специальной открытке от главы государства.

Путин поздравил с наступающим Новым годом и Рождеством общественников и журналистов. Фото © LIFE

"Мы всегда встречаем эти замечательные праздники с самыми добрыми чувствами, искренне желаем друг другу здоровья, успехов, удачи в делах и начинаниях. Пусть всё задуманное обязательно осуществится, а рядом с Вами будут близкие и любимые, верные и товарищи и друзья", — говорится в поздравительной открытке от президента.