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23 декабря, 15:49

Песков рассказал, кого из политиков Путин поздравит с Новым годом

Песков: Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет", — сказал Песков в беседе с журналистами.

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Ранее Песков сообщил, что Путин, возможно, сделает паузу в работе на новогодних каникулах. Однако, по его словам, президент не всегда пользуется этой возможностью.

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Kremlin.ru

Александра Мышляева
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