Песков рассказал, кого из политиков Путин поздравит с Новым годом

Президент России Владимир Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Недружественных не будет [поздравлять], дружественных будет", — сказал Песков в беседе с журналистами.