В Кремле рассказали, будет ли отдыхать Путин на новогодних каникулах
Песков: Путин, возможно, отдохнёт на новогодних каникулах
Президент России Владимир Путин, может быть, сделает перерыв в работе на новогодних праздниках, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако, по словам представителя Кремля, такой возможностью российский лидер пользуется редко.
"Частично, наверное, но полностью он никогда не использует [каникулы]", — сказал Песков в разговоре с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства добавил, что после новогодних праздников Путин продолжит рабочие поездки по регионам.
Ранее Песков сообщил, что Путин не будет брать отпуск на время предвыборной кампании. Президенту не нужно это делать по закону, указал представитель Кремля.
ТАСС / Алексей Никольский