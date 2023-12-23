В Кремле рассказали, будет ли отдыхать Путин на новогодних каникулах

Президент России Владимир Путин, может быть, сделает перерыв в работе на новогодних праздниках, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Однако, по словам представителя Кремля, такой возможностью российский лидер пользуется редко.

"Частично, наверное, но полностью он никогда не использует [каникулы]", — сказал Песков в разговоре с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что после новогодних праздников Путин продолжит рабочие поездки по регионам.