Песков: Путин не будет брать отпуск во время предвыборной кампании

Песков рассказал Лайфу, будет ли Путин брать отпуск на время предвыборной кампании

Президент России Владимир Путин, который ранее в понедельник подал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, не будет брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.