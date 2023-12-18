Песков рассказал Лайфу, будет ли Путин брать отпуск на время предвыборной кампании
Песков: Путин не будет брать отпуск во время предвыборной кампании
Фото © LIFE / Павел Баранов
Президент России Владимир Путин, который ранее в понедельник подал в ЦИК документы для участия в выборах главы государства, не будет брать отпуск на время предвыборной кампании. Об этом Лайфу сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Ему не нужно брать отпуск по закону. Он продолжит работать", — уточнил представитель Кремля.
Напомним, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. 8 декабря Владимир Путин объявил о намерении баллотироваться, а сегодня подал документы в ЦИК. Напомним, что Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала его выдвижение.