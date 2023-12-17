"Ещё не был в магазине": Путин раскрыл планы на Новый год и признался, что подарки пока не купил

Президент РФ Владимир Путин встретит Новый год в кругу близких людей за праздничным столом. Он хочет порадовать близких подарками, но признался, что ещё не знает какими, — пока "не был в магазине".

Путин рассказал, что встретит Новый год в кругу близких людей. Видео © T.me / zarubinreporter

"Бокал шампанского с близкими людьми, разговоры на бытовые темы", — описал глава государства планы на новогоднюю ночь в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1", фрагмент эфира которой выложил в своём телеграм-канале журналист Павел Зарубин.

В ответ на просьбу уточнить, приготовил ли он уже подарки для близких, Путин признался, что "ещё не был в магазине, не выбирал этих подарков". Но президент постарается "сделать что-то приятное" для тех людей, с которыми встречает Новый год.