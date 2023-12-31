"Планы противника пошли прахом": Шойгу поздравил российских военных с Новым годом Шойгу в новогодней речи поблагодарил за ратные подвиги бойцов ВС РФ 31 декабря, 15:59 Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Обложка © t.me / Минобороны РФ

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поблагодарил российских военных за героизм и самоотверженность во время выполнения боевых задач, обращаясь к ним с новогодним поздравлением. Видео появилось в телеграм-канале Минобороны страны.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом. Видео © t.me / Минобороны РФ

"Все планы противника благодаря вашему мужеству и самоотверженному служению Родине пошли прахом. Стержнем несгибаемой решимости и воли к победе всегда был и остаётся солдат Армии России", — подчеркнул Шойгу.

Он отметил, что уходящий год запомнится в истории очередными ратными подвигами военнослужащих ВС РФ, которые отважно громят врага в любых условиях, несмотря на попытки Запада помешать России идти к победе. Также министр отметил героическую работу тыла, поблагодарив сотрудников заводов, инженеров, школьников, студентов, активистов и волонтёров, которые от всей души помогают фронту.

"Всё, что вы по зову сердца делаете для фронта, бесценно. Это неуклонно приближает нашу общую победу", — сказал Шойгу.

Он заверил, что в наступающем году приоритетом Минобороны останется оказание помощи семьям военнослужащих. Министр подчеркнул, что все бойцы, отдавшие жизни за свободу и независимость России, останутся в сердцах россиян настоящими героями.

Как писал Лайф, президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением из Кремля. Первыми праздничное послание главы государства, которое продлилось около четырёх минут, увидели жители Анадыря и Петропавловска-Камчатского — у них уже наступил 2024 год. В своей речи Путин также отдельно обратился к военнослужащим в зоне спецоперации, подчеркнув, что вся Россия сейчас с ними.

Авторы Татьяна Миссуми