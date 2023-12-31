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31 декабря, 13:35

"У нас всё обязательно получится": Матвиенко поздравила россиян с Новым годом

Матвиенко: Сплочённость и преданность Отечеству — основа успеха россиян

Залогом успеха россиян служат сплочённость и преданность Отечеству. Об этом в новогоднем поздравлении граждан заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Нам ещё немало предстоит сделать. Уверена, что в новом году мы не сбавим темпов и у нас всё обязательно получится, ведь залогом этому служат наши сплочённость и преданность Отечеству", — указала она, пожелав благополучия, здоровья, успехов и процветания.

Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля
Путин обратился к россиянам с новогодним поздравлением из Кремля

В обращении Матвиенко добавила, что уходящий год был сложным, однако Россия справилась с испытаниями, в том числе со стремлением Коллективного Запада сломить РФ с помощью санкций и нагнетания русофобии.

"Серьёзные вызовы ещё больше сплотили многонациональный российский народ, для которого безопасность и независимость Отечества, сохранение великого культурного наследия и исторической правды — основа достижения самых высоких целей", — подчеркнула спикер Совфеда.

Она напомнила, что в 2023 году продолжилась работа по интеграции новых регионов РФ в правовое и социально-экономическое пространство. Кроме того, приняты законы, которые повысят уровень жизни россиян. Матвиенко подчеркнула, что за год сильно укрепился потенциал Межпарламентской ассамблеи СНГ, а также набрало обороты парламентское измерение БРИКС. Помимо этого, расширялось сотрудничество законодателей в G20.

Матвиенко обратила внимание и на достаточно продуктивные контакты с единомышленниками из государств Глобального Востока и Глобального Юга. По её словам, всё больше иностранных коллег понимают, что лишь в многополярном мире получится выстроить надёжную архитектуру международных отношений.

Мария Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством
Мария Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством

Как сообщал Лайф, ранее космонавты с МКС от всей души поздравили россиян с наступающим Новым годом. Сейчас на Международной космической станции находятся Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Никита Осипов
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