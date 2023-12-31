Космонавты на МКС записали россиянам видеопоздравление с Новым годом

Космонавты прямиком с МКС от всей души поздравили россиян с наступающим Новым годом — самым тёплым и душевным праздником, который объединяет все поколения жителей нашей огромной страны. Видеообращение в своём телеграм-канале опубликовал "Роскосмос".

Космонавты с МКС поздравили россиян с Новым годом. Видео © t.me / "Роскосмос"

В российской госкорпорации напомнили, что в настоящее время на Международной космической станции находятся Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов. Несмотря на огромнейшее расстояние с Землёй, они тоже решили как следует отпраздновать наступление 2024 года. Космонавты украсили МКС разноцветными игрушками и даже поставили маленькую ёлочку.

"В эти праздничные дни каждый из нас может поделиться частичкой своего душевного тепла со своими родными и близкими, помочь тем, кому это нужно, подарить чудо тем, кто рядом с вами. Не бойтесь делать добро, дарить счастье и улыбки окружающим!" — сказал космонавт-испытатель "Роскосмоса" Николай Чуб.