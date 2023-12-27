Дед Мороз – SHAMAN и Снегурочка-Мизулина поздравили маленьких пациентов с Новым годом
Мизулина и SHAMAN поздравили детей в больнице в Москве с наступающим Новым годом
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина посетили Детскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой в образах Деда Мороза и Снегурочки и поздравили маленьких пациентов с Новым годом. Об этом Мизулина сообщила в своём телеграм-канале.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздравили с новым годом маленьких пациентов столичной Детской клинической больницы. Видео © T.me / Екатерина Мизулина
"Вот такая у нас вечеринка: с подарками от Национального центра помощи детям мы приехали вместе с SHAMAN в образе Снегурочки и Деда Мороза в Детскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой города Москвы, чтобы поздравить с наступающим Новым годом детей, которые сейчас болеют", — написала Мизулина.
Мизулина в образе Снегурочки сначала загадывала детям загадки, а затем под дружные аплодисменты вышел Шаман в костюме Деда Мороза. Сначала все хором спели "В лесу родилась ёлочка", а затем гости вручили детям подарки.
Ранее Лайф писал, что певица Вика Цыганова хотела поздравить детей из Донбасса, но после ссоры с охраной упала в обморок в Кремле. Её супруг отметил, что артистка приехала с благой целью, но "получилось так, как получилось".
t.me / Екатерина Мизулина