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27 декабря, 19:02

Дед Мороз – SHAMAN и Снегурочка-Мизулина поздравили маленьких пациентов с Новым годом

Мизулина и SHAMAN поздравили детей в больнице в Москве с наступающим Новым годом

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина посетили Детскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой в образах Деда Мороза и Снегурочки и поздравили маленьких пациентов с Новым годом. Об этом Мизулина сообщила в своём телеграм-канале.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина и певец SHAMAN (Ярослав Дронов) поздравили с новым годом маленьких пациентов столичной Детской клинической больницы. Видео © T.me / Екатерина Мизулина

"Вот такая у нас вечеринка: с подарками от Национального центра помощи детям мы приехали вместе с SHAMAN в образе Снегурочки и Деда Мороза в Детскую клиническую больницу им. З.А. Башляевой города Москвы, чтобы поздравить с наступающим Новым годом детей, которые сейчас болеют", — написала Мизулина.

Мизулина в образе Снегурочки сначала загадывала детям загадки, а затем под дружные аплодисменты вышел Шаман в костюме Деда Мороза. Сначала все хором спели "В лесу родилась ёлочка", а затем гости вручили детям подарки.

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Ранее Лайф писал, что певица Вика Цыганова хотела поздравить детей из Донбасса, но после ссоры с охраной упала в обморок в Кремле. Её супруг отметил, что артистка приехала с благой целью, но "получилось так, как получилось".

Обложка ©

t.me / Екатерина Мизулина

Анатолий Симоненко
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