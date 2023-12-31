Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством, пожелав дождаться дома каждого, кто охраняет Родину, находясь на передовой в зоне СВО. Поздравления омбудсмен опубликовала в личном телеграм-канале.

Мария Львова-Белова поздравила россиян с Новым годом и Рождеством. Видео © t.me / Мария Львова-Белова

"Желаю вам душевных сил и здоровья, чтобы поддерживать друг друга и тепло семейного очага. А ещё, чтобы дождаться домой каждого, кто в эти минуты остаётся на передовой, на защите Родины. Наши бойцы, знайте, что у вас есть надёжный тыл: ваши семьи, знакомые и даже незнакомые люди. Многие сегодня загадают желание о том, чтобы у вас всё было хорошо", — говорится в обращении детского омбудсмена.

Она напомнила, что президент России Владимир Путин объявил 2024-й Годом семьи, и призвала каждого в полной мере насладиться радостью общения с близкими: родителями, бабушками и дедушками, детьми и внуками. В своём поздравлении россиян с Новым годом и Рождеством она пожелала всем счастья, чтобы все желания сбывались, а мечты претворялись в жизнь.