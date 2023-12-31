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31 декабря, 12:32

Новый год наступил в самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке

Новый год наступил на Камчатке и Чукотке

Новый, 2024 год уже наступил в самых восточных регионах РФ — на Камчатке и Чукотке. Так, в Петропавловске-Камчатском праздничная программа стартовала на главной площади города в 22:00 по местному времени (13:00 мск).

Новый год встретили в одном из ТЦ на Камчатке. Видео © VK / Елена Попова

Местные жители увидят выступления творческих коллективов, а также смогут посетить интерактивные площадки и фуд-корты с товарами от местных производителей. Новогодние мероприятия продолжатся в регионе до 7 января.

На Чукотке же главные мероприятия организованы у окружного Дома народного творчества в Анадыре. В этом году там впервые находится праздничная ёлка. Все желающие могут покататься на собачьих упряжках, понаблюдать за фаер-шоу, а также потанцевать с творческими коллективами. Примечательно, что на главной площади Анадыря впервые работает ледовый городок, где представлены животные из местного фольклора.

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Ранее Лайф писал, что космонавты с МКС от всей души поздравили россиян с наступающим Новым годом. Сейчас на Международной космической станции находятся Олег Кононенко, Николай Чуб и Константин Борисов.

Обложка ©

ТАСС / Марина Лысцева

Никита Осипов
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