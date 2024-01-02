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2 января, 04:56
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"Как он посмел?": Поступок Макрона в новогоднем обращении вызвал у французов вопросы

Политик Филиппо: Макрон осквернил флаг Франции во время новогоднего обращения

Кадр из новогоднего обращения Эмманюэля Макрона. Обложка © YouTube / Emmanuel Macron

Кадр из новогоднего обращения Эмманюэля Макрона. Обложка © YouTube / Emmanuel Macron

Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к нации оскорбил флаг своей страны. Как написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, президент отодвинул государственный символ страны на самый задний план.

"Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесён к остальным флагам далеко на фоне, а ещё там висит сине-жёлтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — заявил Филиппо и добавил, что этим жестом Макрон показал, что ненавидит Францию.

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В новогоднем обращении Макрон не забыл упомянуть и Россию. По его словам, французам предстоит выбирать между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам.

Оксана Попова
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