"Как он посмел?": Поступок Макрона в новогоднем обращении вызвал у французов вопросы

Французский лидер Эмманюэль Макрон в ходе новогоднего обращения к нации оскорбил флаг своей страны. Как написал в соцсети X глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, президент отодвинул государственный символ страны на самый задний план.

"Как он посмел! Флаг Франции позади Макрона исчез по его желанию! Флаг отнесён к остальным флагам далеко на фоне, а ещё там висит сине-жёлтая тряпка ЕС. Убрать наш национальный флаг?!" — заявил Филиппо и добавил, что этим жестом Макрон показал, что ненавидит Францию.