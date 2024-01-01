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Макрон в новогодней речи призвал "остановить Россию" и поддержать Украину

1 января, 09:54
Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © t.me / emmanuelmacron

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © t.me / emmanuelmacron

Президент Франции Эмманюэль Макрон не обошёл вниманием Россию в своём новогоднем обращении, предложив французам не уступать "авторитарным силам". Выступление политика показал телеканал TF1.

"В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", — сказал Макрон.

Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед выбором

Вспомнил о России в своей новогодней речи и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он назвал президента РФ Владимира Путина виновным в том, что у Германии начались проблемы с поставками газа. По словам немецкого политика, после начала спецоперации Путин "перекрыл газовый кран" для Германии.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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