Макрон в новогодней речи призвал "остановить Россию" и поддержать Украину 1 января, 09:54 Президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © t.me / emmanuelmacron

Президент Франции Эмманюэль Макрон не обошёл вниманием Россию в своём новогоднем обращении, предложив французам не уступать "авторитарным силам". Выступление политика показал телеканал TF1.

"В июне следующего года [когда состоятся выборы в Европарламент] французским избирателям предстоит высказаться за укрепление европейского суверенитета. Им предстоит сделать выбор между тем, чтобы остановить Россию и поддержать Украину или же уступить авторитарным силам", — сказал Макрон.

Вспомнил о России в своей новогодней речи и канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он назвал президента РФ Владимира Путина виновным в том, что у Германии начались проблемы с поставками газа. По словам немецкого политика, после начала спецоперации Путин "перекрыл газовый кран" для Германии.

Авторы Татьяна Миссуми