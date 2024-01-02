"СМИ скрывают": Во Франции заявили о бунте немцев из-за Украины
Политолог Асселино: СМИ Германии скрывают бунты фермеров из-за импорта с Украины
СМИ Германии скрывают протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство и рынки страны. Об этом заявил французский политолог, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.
"СМИ скрывают этот бунт и его причины: прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС", — написал политик в соцсети X.
Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон выразил мнение, что присоединение к Евросоюзу Незалежной не угрожает фермерам. Вместе с тем он считает, что до реального предоставления членства Украине ещё далеко.
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