Регион

Уведомления отключены

2 января, 03:07

"СМИ скрывают": Во Франции заявили о бунте немцев из-за Украины

Политолог Асселино: СМИ Германии скрывают бунты фермеров из-за импорта с Украины

СМИ Германии скрывают протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство и рынки страны. Об этом заявил французский политолог, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"СМИ скрывают этот бунт и его причины: прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС", — написал политик в соцсети X.

В Амстердаме прошла акция против поставок Западом оружия Украине
В Амстердаме прошла акция против поставок Западом оружия Украине

Ранее французский лидер Эмманюэль Макрон выразил мнение, что присоединение к Евросоюзу Незалежной не угрожает фермерам. Вместе с тем он считает, что до реального предоставления членства Украине ещё далеко.

Обложка ©

Unsplash / Maheshkumar Painam

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Франция
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров