СМИ Германии скрывают протесты фермеров из-за влияния Украины на сельское хозяйство и рынки страны. Об этом заявил французский политолог, лидер партии "Народный республиканский союз" Франсуа Асселино.

"СМИ скрывают этот бунт и его причины: прекращение субсидирования дизельного топлива, импорт с Украины, соглашение о свободной торговле и регламент ЕС", — написал политик в соцсети X.