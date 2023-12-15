"Очень далеки": Макрон усомнился в скором вступлении Украины в ЕС
Макрон: Евросоюз далёк от расширения с предоставлением членства Украине
ЕС далёк от реального расширения с предоставлением членства Украине. Такое мнение выразил французский лидер Эмманюэль Макрон.
"Мы очень далеки от реального расширения Евросоюза, включающего Украину. Каким бы оно ни было, оно потребует глубокого изменения наших правил. Это станет возможным при сильном повышении финансирования или при замене существующих правил", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в бельгийском Брюсселе.
Говоря об опасности вступления Украины в ЕС для сельскохозяйственной отрасли объединения, президент Франции заявил, что присоединение к Евросоюзу Незалежной не угрожает фермерам. Кроме того, по его мнению, старт переговоров о приёме Украины является политическим решением. Макрон добавил, что юридическую значимость оно приобретёт лишь с открытием межправительственной конференции. В то же время он напомнил, что вступление возможно только при выполнении Киевом всех требований.
Ранее Лайф сообщал, что страны ЕС решили начать переговоры по вступлению Украины и Молдавии в союз. Кроме того, по словам главы Европейского совета Шарля Мишеля, Грузии был предоставлен статус кандидата на вступление в Евросоюз. В Кремле отметили, что ни Украина, ни Молдавия не соответствуют жёстким критериям вступления в ЕС.
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