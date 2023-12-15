"Очень далеки": Макрон усомнился в скором вступлении Украины в ЕС

"Мы очень далеки от реального расширения Евросоюза, включающего Украину. Каким бы оно ни было, оно потребует глубокого изменения наших правил. Это станет возможным при сильном повышении финансирования или при замене существующих правил", — отметил он в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюза в бельгийском Брюсселе.

Говоря об опасности вступления Украины в ЕС для сельскохозяйственной отрасли объединения, президент Франции заявил, что присоединение к Евросоюзу Незалежной не угрожает фермерам. Кроме того, по его мнению, старт переговоров о приёме Украины является политическим решением. Макрон добавил, что юридическую значимость оно приобретёт лишь с открытием межправительственной конференции. В то же время он напомнил, что вступление возможно только при выполнении Киевом всех требований.