В Амстердаме прошла акция против поставок Западом оружия Украине

В Нидерландах прошла демонстрация против поставок оружия Западом Киеву, в ней приняли участие десятки человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Началась акция на площади Дам в столице Нидерландов Амстердаме. Дождь не помешал десяткам человек присоединиться к шествию против передачи Киеву западных вооружений. Как рассказала одна из организаторов протеста, Наталья Воронцова, в акции поучаствовали около 50 человек.

Участники под звуки барабанной дроби дошли до Центрального вокзала Амстердама, неся белые флаги. Безопасность проведения демонстрации обеспечивалась местной полицией. Протестующие также выступили против решения властей страны поставить Украине истребители F-16. Граждане призвали к скорейшему установлению мира.