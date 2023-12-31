В Амстердаме прошла акция против поставок Западом оружия Украине
В Нидерландах прошла демонстрация против поставок оружия Западом Киеву, в ней приняли участие десятки человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Началась акция на площади Дам в столице Нидерландов Амстердаме. Дождь не помешал десяткам человек присоединиться к шествию против передачи Киеву западных вооружений. Как рассказала одна из организаторов протеста, Наталья Воронцова, в акции поучаствовали около 50 человек.
Участники под звуки барабанной дроби дошли до Центрального вокзала Амстердама, неся белые флаги. Безопасность проведения демонстрации обеспечивалась местной полицией. Протестующие также выступили против решения властей страны поставить Украине истребители F-16. Граждане призвали к скорейшему установлению мира.
Напомним, 24 сентября Лайф писал о том, что голландцы с флагами России вышли на марш против наплыва украинских беженцев и вооружения ВСУ. Демонстранты несли плакаты с лозунгами "Мир с Россией!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет — эскалации, да — переговорам!", "Прекратите отправлять Украине оружие!", "Нет НАТО — нет войны!", "Поставками оружия вы не купите мир!".
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