На улицах Амстердама люди выступают против поставок западного вооружения Украине. Демонстрация стартовала в центре города на площади Дам после полудня по местному времени, а уже около 14 часов протестующие двинулись в сторону Центрального вокзала.

Полиция смотрит за соблюдением порядка на митинге. Демонстранты несут плакаты с лозунгами "Мир с Россией!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет — эскалации, да — переговорам!", "Прекратите отправлять Украине оружие!", "Нет НАТО — нет войны!", "Поставками оружия вы не купите мир!".

"С каждым разом всё больше и больше голландцев приходят на демонстрацию. Всего участников было 100, теперь — 200. И по ходу ещё присоединяются люди. Инициатива организации протеста изначально принадлежала как раз голландцам", — рассказала РИА "Новости" одна из организаторов акции, Наталья Воронцова.

Она добавила, что недовольство политикой Нидерландов относительно украинского конфликта среди граждан страны нарастает. Прагматичные местные жители всё чаще задаются вопросом: зачем это нам? С плюсами непонятно, а вот минусы бросаются в глаза сразу: большое количество беженцев со всей Незалежной, из-за которого голландцам сокращают пособия и не индексируют зарплату, мощный кризис жилья и огромные очереди в медучреждения.

Голландка по имени Ирене, вышедшая на протест с российским триколором в форме сердца, рассказала, что уже пятый раз принимает участие в этой демонстрации. По её мнению, взгляд с одной стороны, из-за которого люди в ЕС считают, что их враг — Россия, несправедлив и сводит к обманчивой простоте сложную политическую ситуацию. А поставки Украине западного оружия лишь усугубляют ситуацию и никак не приближают мир. По её мнению, главным приоритетом в нынешней ситуации должен быть переход к мирным переговорам.

А другой участник шествия — гражданин Нидерландов по имени Кейс — рассказал корреспонденту о своей тревоге после недавнего ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота в Севастополе. В его понимании это выводит ситуацию на новый уровень и вскоре ВСУ, терпящие крах в контрнаступлении, постараются отыграться, запустив ещё больше ракет. Россия в этих обстоятельствах пойдёт на жёсткие меры, а не станет сидеть и ждать новых шагов Украины, считает он.