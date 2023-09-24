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24 сентября, 13:19

Голландцы с флагами России вышли на марш против наплыва украинских беженцев и вооружения ВСУ

Очередная акция против вооружения Украины прошла на площади Дам в Амстердаме

На улицах Амстердама люди выступают против поставок западного вооружения Украине. Демонстрация стартовала в центре города на площади Дам после полудня по местному времени, а уже около 14 часов протестующие двинулись в сторону Центрального вокзала.

Полиция смотрит за соблюдением порядка на митинге. Демонстранты несут плакаты с лозунгами "Мир с Россией!", "Никакого оружия ради мира!", "Нет — эскалации, да — переговорам!", "Прекратите отправлять Украине оружие!", "Нет НАТО — нет войны!", "Поставками оружия вы не купите мир!".

"С каждым разом всё больше и больше голландцев приходят на демонстрацию. Всего участников было 100, теперь — 200. И по ходу ещё присоединяются люди. Инициатива организации протеста изначально принадлежала как раз голландцам", рассказала РИА "Новости" одна из организаторов акции, Наталья Воронцова.

Она добавила, что недовольство политикой Нидерландов относительно украинского конфликта среди граждан страны нарастает. Прагматичные местные жители всё чаще задаются вопросом: зачем это нам? С плюсами непонятно, а вот минусы бросаются в глаза сразу: большое количество беженцев со всей Незалежной, из-за которого голландцам сокращают пособия и не индексируют зарплату, мощный кризис жилья и огромные очереди в медучреждения.

Голландка по имени Ирене, вышедшая на протест с российским триколором в форме сердца, рассказала, что уже пятый раз принимает участие в этой демонстрации. По её мнению, взгляд с одной стороны, из-за которого люди в ЕС считают, что их враг — Россия, несправедлив и сводит к обманчивой простоте сложную политическую ситуацию. А поставки Украине западного оружия лишь усугубляют ситуацию и никак не приближают мир. По её мнению, главным приоритетом в нынешней ситуации должен быть переход к мирным переговорам.

А другой участник шествия — гражданин Нидерландов по имени Кейс — рассказал корреспонденту о своей тревоге после недавнего ракетного удара Украины по штабу Черноморского флота в Севастополе. В его понимании это выводит ситуацию на новый уровень и вскоре ВСУ, терпящие крах в контрнаступлении, постараются отыграться, запустив ещё больше ракет. Россия в этих обстоятельствах пойдёт на жёсткие меры, а не станет сидеть и ждать новых шагов Украины, считает он.

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Напомним, предыдущая акция за мирное решение украинского конфликта и против поставки вооружения Киеву прошла в Амстердаме менее месяца назад, 27 августа. На площади Дам собралось шествие из более чем ста человек. Они маршировали по городу под бой барабанов, неся в руках белые флаги — символ мира.

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Twitter / My Beautiful Destination

Юрий Лысенко
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