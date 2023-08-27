В Амстердаме прошла очередная акция за мирное решение украинского конфликта и против поставки вооружения Киеву. На центральной площади Дам собралось шествие из более чем ста человек. Они маршировали по городу под бой барабанов, неся в руках белые флаги — символ мира.

"Я принимаю участие в подобных мероприятиях уже полгода. Я не могу поверить в то, что делают Нидерланды, это просто невообразимо. Нам нужен мир, страны НАТО должны прекратить поставки Украине. Поэтому я и прихожу сюда. Ради того, чтобы у нас и у наших детей было будущее", — рассказала журналистам ТАСС одна из участниц акции.

Другая активистка, держа в руках российский триколор, выполненный в форме сердца, поделилась, что хотела бы видеть Россию среди друзей своей страны, а не врагов. По её мнению, у РФ и Нидерландов большой потенциал в совместном развитии экономики, культуры и социальной сферы. Она добавила, что правительство её страны делает неправильный выбор, равняясь на Запад и США, а не Восток и Россию.

Одна из организаторов акции, россиянка Наталья Воронцова, заявила, что Запад продолжает подкидывать дров в пламя конфликта и непрестанно создаёт провокации для Москвы. В качестве примера она привела решения властей Нидерландов о передаче Киеву истребителей F-16. Активистка рассказала, что акции в поддержку мирных переговоров проводятся каждый месяц и со временем в них участвует всё больше голландских граждан, которые уважают Россию и хотят с ней сотрудничать.

Завершив митинг, участники акции по традиции прошли ещё пять километров по улицам столицы Нидерландов, неся в руках плакаты с призывами прекратить отправлять Украине оружие и перейти к переговорам. Этот марш приковывает к себе взгляды как местных жителей, так и приехавших отдохнуть туристов. Воронцова рассказала, что ей приятно наблюдать широкую поддержку среди людей, хотя без провокаций шествия проходят не всегда. В крайних случаях приходится вмешиваться полиции Амстердама.