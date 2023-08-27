У Посольства США в Афинах прошла акция против поддержки Украины

Возле Посольства США в Афинах прошла акция против поддержки Украины. Как рассказали РИА "Новости" её организаторы, они выразили посредством десятков плакатов и лозунгов неприятие проукраинской политики властей.

В частности, на плакатах участники спрашивали, почему они "должны финансировать коррумпированную мафию на Украине", а также указывали, что Европа платит за продолжающиеся боевые действия. Как пояснили собравшиеся, они хотели привлечь внимание к тому, что предоставляемая Киеву помощь разворовывается, а властям Греции не до реальных проблем их страны, в числе которых безработица.

Также активисты высказались против антироссийских санкций и отказа от сотрудничества с Россией по многим вопросам. По их словам, рестрикции вредят туристической и промышленной сферам страны. Они призвали власти использовать налоги для улучшения здравоохранения и создания рабочих мест, а не спонсирования киевского режима.

"Чего мы достигли своими санкциями против России? Греция дала Украине миллиарды — больше, чем Франция... Больницы разваливаются, врачи перегружены работой, и их количество уменьшается. Без оборудования, препаратов, расходных материалов. Десятки человеческих жизней потеряны. Почему? Что мы просили? Давать деньги на мир, а не на войну", — отметили демонстранты.