"Я — русский": В Эстонии водители проводят акцию в поддержку России

В Эстонии проходит флешмоб автомобилистов, которые размещают на стекле своих автомобилей надпись "Я — русский". Как сообщает EADaily, акция началась в одном из телеграм-чатов, где молодые эстонцы раздавали наклейки с данным лозунгом.

Участник акции с надписью "Я русский" на автомобиле в Эстонии. Фото © Telegram / Алексей Стефанов

Автомобилисты начали клеить надписи на свои машины, вести трансляции, а позже и вовсе выстроились в колонну. По словам прибалтийского журналиста Алексея Стефанова, на акцию обратили внимание местные СМИ. Позже участников флешмоба остановили полицейские, они изъяли часть наклеек, которые не успели раздать.

Участник акции с надписью "Я русский" на автомобиле в Эстонии. Фото © Telegram / Алексей Стефанов