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23 сентября, 15:59

"Я — русский": В Эстонии водители проводят акцию в поддержку России

В Эстонии проходит флешмоб с надписями "Я — русский" на автомобилях

<p>Автомобиль одного из участников флешмоба в Эстонии с надписью "Я русский". Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/alekseystefanov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Алексей Стефанов</a></p>

Автомобиль одного из участников флешмоба в Эстонии с надписью "Я русский". Обложка © Telegram / Алексей Стефанов

В Эстонии проходит флешмоб автомобилистов, которые размещают на стекле своих автомобилей надпись "Я — русский". Как сообщает EADaily, акция началась в одном из телеграм-чатов, где молодые эстонцы раздавали наклейки с данным лозунгом.

Участник акции с надписью "Я русский" на автомобиле в Эстонии. Фото © Telegram / Алексей Стефанов

Участник акции с надписью "Я русский" на автомобиле в Эстонии. Фото © Telegram / Алексей Стефанов

Автомобилисты начали клеить надписи на свои машины, вести трансляции, а позже и вовсе выстроились в колонну. По словам прибалтийского журналиста Алексея Стефанова, на акцию обратили внимание местные СМИ. Позже участников флешмоба остановили полицейские, они изъяли часть наклеек, которые не успели раздать.

Участник акции с надписью "Я русский" на автомобиле в Эстонии. Фото © Telegram / Алексей Стефанов

Участник акции с надписью "Я русский" на автомобиле в Эстонии. Фото © Telegram / Алексей Стефанов

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Илья Суриков
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