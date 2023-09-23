"Я — русский": В Эстонии водители проводят акцию в поддержку России
В Эстонии проходит флешмоб с надписями "Я — русский" на автомобилях
Автомобиль одного из участников флешмоба в Эстонии с надписью "Я русский". Обложка © Telegram / Алексей Стефанов
В Эстонии проходит флешмоб автомобилистов, которые размещают на стекле своих автомобилей надпись "Я — русский". Как сообщает EADaily, акция началась в одном из телеграм-чатов, где молодые эстонцы раздавали наклейки с данным лозунгом.
Автомобилисты начали клеить надписи на свои машины, вести трансляции, а позже и вовсе выстроились в колонну. По словам прибалтийского журналиста Алексея Стефанова, на акцию обратили внимание местные СМИ. Позже участников флешмоба остановили полицейские, они изъяли часть наклеек, которые не успели раздать.
Ранее Лайф рассказывал о том, что поклонники Shaman взбесили жителей Тбилиси песней "Я русский". При этом уехавшие из РФ граждане поспешили оправдаться в Сети, заявив, что это просто "понаехавшие туристы".