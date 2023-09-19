В ЕС придумали лазейку для спасения машин с российскими номерами от конфискации
МВД Эстонии заявило, что не станет конфисковывать автомобили с номерами РФ
Эстония не станет конфисковывать автомобили с российскими номерами, их потребуют поставить на учёт в определённый срок или вывозить из страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в беседе с порталом Delfi.
"Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве", — объяснил Ляэнеметс.
Министр добавил, что намерен предложить властям назначить задним числом 13 сентября датой начала периода для перерегистрации авто с российскими номерами.
Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. Комментируя новые правила, в немецкой таможне заявили, что будут их соблюдать, а Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили проезд на машинах с российскими номерами. К слову, уже 12 сентября ЕК смягчила абсурдные ограничения.
ТАСС / Пётр Ковалёв