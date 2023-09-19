В ЕС придумали лазейку для спасения машин с российскими номерами от конфискации

Эстония не станет конфисковывать автомобили с российскими номерами, их потребуют поставить на учёт в определённый срок или вывозить из страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в беседе с порталом Delfi.

"Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве", — объяснил Ляэнеметс.