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19 сентября, 15:21

В ЕС придумали лазейку для спасения машин с российскими номерами от конфискации

МВД Эстонии заявило, что не станет конфисковывать автомобили с номерами РФ

Эстония не станет конфисковывать автомобили с российскими номерами, их потребуют поставить на учёт в определённый срок или вывозить из страны. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс в беседе с порталом Delfi.

"Мы будем сотрудничать по деталям с Налогово-таможенным департаментом, который является применителем санкций, а также с Транспортным департаментом и нашими собственными подведомственными учреждениями. О сроках регистрации автомобилей будем договариваться в правительстве", объяснил Ляэнеметс.

Министр добавил, что намерен предложить властям назначить задним числом 13 сентября датой начала периода для перерегистрации авто с российскими номерами.

Эстония заявила, что не будет принимать высылаемых из Латвии россиян

Эстония заявила, что не будет принимать высылаемых из Латвии россиян

Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать в Евросоюз на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. Комментируя новые правила, в немецкой таможне заявили, что будут их соблюдать, а Латвия, Литва, Эстония и Финляндия запретили проезд на машинах с российскими номерами. К слову, уже 12 сентября ЕК смягчила абсурдные ограничения.

Обложка ©

ТАСС / Пётр Ковалёв

Юрий Лысенко
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