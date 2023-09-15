Финляндия приняла окончательное решение о въезде российских автомобилей

Власти Финляндии запрещают въезд в страну российских автомобилей. Соответствующий запрет, как заявила глава финского МИД Элина Валтонен, вступит в силу уже с завтрашнего дня — 16 сентября.

"Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещён", — сказала она в ходе брифинга.

Кроме того, по её словам, все зарегистрированные в РФ автомобили, которые уже находятся на территории Финляндии, должны будут покинуть пределы страны в течение шести месяцев, то есть до 16 марта 2024 года.