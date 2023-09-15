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15 сентября, 11:21

Финляндия приняла окончательное решение о въезде российских автомобилей

МИД Финляндии: Запрет на въезд росcийских автомобилей вступит в силу 16 сентября

Власти Финляндии запрещают въезд в страну российских автомобилей. Соответствующий запрет, как заявила глава финского МИД Элина Валтонен, вступит в силу уже с завтрашнего дня — 16 сентября.

"Это означает, что въезд в страну зарегистрированным в России автомобилям будет запрещён", — сказала она в ходе брифинга.

Кроме того, по её словам, все зарегистрированные в РФ автомобили, которые уже находятся на территории Финляндии, должны будут покинуть пределы страны в течение шести месяцев, то есть до 16 марта 2024 года.

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Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. В немецкой таможне заявили, что не будут делать исключений. Въезд в свои страны на машинах с номерами РФ уже запретили Латвия, Эстония и Литва. Однако 12 сентября в ЕК пошли на попятную, смягчив ограничения.

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ТАСС / AP / Sasu Makinen

Наталья Исакова
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