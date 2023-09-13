Таможня Чехии сообщила, что не будет отбирать у россиян автомобили и личные вещи
Чешские таможенники не будут изымать у россиян автомобили с российскими номерами и личные вещи, заявила пресс-секретарь Главного таможенного управления республики полковник Гана Прудичова.
"Поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны, то предполагается, что на пути следования в республику автомобиль с российскими номерами, а также иные принадлежащие гражданину РФ вещи уже проехали по территории другой страны (или стран) ЕС и Еврозоны (например, Словакии или Польши), где они прошли проверку у тамошних таможенников на соответствие ввоза правилам ЕС", — сказала она в беседе с РИА "Новости".
В то же время, отметила полковник, автомобили и личные вещи россиян могут быть подвергнуты обычному выборочному таможенному досмотру.
Напомним, Еврокомиссия запретила россиянам въезжать на территорию Евросоюза на личных автомобилях, а также со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных вещей. В немецкой таможне уже заявили, что не будут делать исключений, а Эстония перестала пропускать машины с номерами РФ. Однако вчера в ЕК пошли на попятную, смягчив ограничения.
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