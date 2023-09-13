Таможня Чехии сообщила, что не будет отбирать у россиян автомобили и личные вещи

"Поскольку Чехия находится внутри ЕС и Еврозоны, то предполагается, что на пути следования в республику автомобиль с российскими номерами, а также иные принадлежащие гражданину РФ вещи уже проехали по территории другой страны (или стран) ЕС и Еврозоны (например, Словакии или Польши), где они прошли проверку у тамошних таможенников на соответствие ввоза правилам ЕС", — сказала она в беседе с РИА "Новости".