Эстония заявила, что не будет принимать высылаемых из Латвии россиян

МВД Эстонии планирует отслеживать перемещения россиян, получивших предписания покинуть Латвию, чтобы никто из уехавших не оказался в республике. Об этом заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс в ходе выступления в парламенте.

"Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. <...> Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем", — сказал он.