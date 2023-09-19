Эстония заявила, что не будет принимать высылаемых из Латвии россиян
МВД Эстонии будет отслеживать перемещения покинувших Латвию россиян
МВД Эстонии планирует отслеживать перемещения россиян, получивших предписания покинуть Латвию, чтобы никто из уехавших не оказался в республике. Об этом заявил глава ведомства Лаури Ляэнеметс в ходе выступления в парламенте.
"Департамент полиции и погранохраны будет следить за тем, чтобы никто из них не попал бы сюда. <...> Я не знаю, как латвийцы будут с ними справляться, но, конечно, мы их не примем", — сказал он.
По словам Ляэнеметса, решение латвийских властей объясняется их нежеланием того, чтобы покинувшие республику граждане России распределялись дальше по другим странам Балтии. Вместо этого в республике хотят, чтобы приезжие возвращались к себе на родину.
А ранее Лайф рассказывал, что Латвия запретила въезд в страну на машинах с российскими номерами. Позже Эстония, проконсультировавшись с Латвией и Литвой, также ввела аналогичные ограничения. Меры начали действовать 13 сентября. Страны приняли решение об их введении после запрета Еврокомиссией. Гражданам РФ также запретили при въезде на территорию ЕС иметь при себе смартфоны, косметику, чемоданы, ноутбуки, шубы, драгоценности, туалетную бумагу, шампунь и многие другие предметы. Позже стало известно, что ЕК смягчила запрет на ввоз россиянами личных вещей.
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