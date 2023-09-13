"Русофобская политика": Эксперты осудили запрет стран Прибалтики на въезд российских авто

Директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов и политолог Юрий Светов прокомментировали запрет на въезд на территорию Литвы, Латвии и Эстонии на авто с российскими номерами. Своим мнением эксперты поделились с RT.

"Если на уровне Еврокомиссии это всё так или иначе узаконено, почему бы этим лимитрофам не воспользоваться этой прекрасной опцией. Они и раньше так делали, другое дело, что они действовали на свой страх и риск и находились вне правового поля. После соответствующих заявлений ЕК все эти противоправные действия в отношении российских граждан были фактически узаконены. Они к этому шли, они к этому пришли", — сказал Мартынов.

По словам Светова, такие действия можно охарактеризовать как русофобскую политику, которую государства реализуют все годы своего независимого существования. Эксперт пояснил, что если раньше хоть как-то надо было это прикрывать, то теперь в русле общей политики ЕС они с наслаждением выступают в роли инициаторов "идиотских запретов" и санкций против России. Сейчас они с радостью ухватились за новое распоряжение Евросоюза и старательно это делают, заключил политолог.