Эстония развернула на границе первый российский автомобиль после нового запрета

Эстонские таможенники не пропустили на территорию страны первый автомобиль с российскими номерами после введения нового запрета. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.

"С 10:00 13 сентября, по информации сопредельной стороны, Эстония прекратила пропуск транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством — РФ и Литовской Республики", — рассказали в Кингисеппской таможне.