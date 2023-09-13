Эстония развернула на границе первый российский автомобиль после нового запрета
Эстонские таможенники не пропустили на территорию страны первый автомобиль с российскими номерами после введения нового запрета. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба России.
"С 10:00 13 сентября, по информации сопредельной стороны, Эстония прекратила пропуск транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в России. На данный момент эстонская сторона вернула один автомобиль с российскими номерами под управлением лица с двойным гражданством — РФ и Литовской Республики", — рассказали в Кингисеппской таможне.
Как рассказал водитель, при въезде в пункт пропуска Нарва-1 эстонские таможенники сообщили ему о запрете, после чего отправили обратно на территорию России.
Напомним, 10 сентября ЕК объявила о запрете для россиян на въезд на территорию Евросоюза на личных автомобилях. Гражданам РФ также нельзя пересекать границу со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных личных вещей — всё это будут конфисковывать. Позже ЕК решила смягчить запрет и объяснила, что каждая страна может самостоятельно принимать решения. И сегодня, 13 сентября, Эстония запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами.