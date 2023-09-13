Клишас призвал не позволять ЕС обращаться с россиянами как с людьми второго сорта

Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал ввести зеркальные ограничения в ответ на запрет Эстонии на въезд в страну автомобилей с российскими номерами.

"Уже слышу разговоры, что мы цивилизованные люди и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем, что мы не такие и т.д. Могу на это ответить, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта", — написал он в телеграм-канале.

По мнению Клишаса, на отмену подобных европейских "правил" могут повлиять только встречные зеркальные ограничения.