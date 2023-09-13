Клишас призвал не позволять ЕС обращаться с россиянами как с людьми второго сорта
Клишас потребовал ввести зеркальные меры на запрет Эстонии о въезде россиян
Глава Комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас призвал ввести зеркальные ограничения в ответ на запрет Эстонии на въезд в страну автомобилей с российскими номерами.
"Уже слышу разговоры, что мы цивилизованные люди и в отношении граждан ЕС ответные конфискационные правила при пересечении границы вводить не будем, что мы не такие и т.д. Могу на это ответить, что цивилизованные люди не должны позволять обращаться с собой как с людьми второго сорта", — написал он в телеграм-канале.
По мнению Клишаса, на отмену подобных европейских "правил" могут повлиять только встречные зеркальные ограничения.
Напомним, сегодня Эстония запретила въезд в страну автомобилей с российскими номерами. Ограничения, введённые по требованию Еврокомиссии, начали действовать 13 сентября в 10 часов утра по московскому времени. 10 сентября ЕК объявила о запрете для россиян на въезд на территорию Евросоюза на личных автомобилях. Гражданам РФ также нельзя пересекать границу со смартфонами, косметикой, чемоданами, ноутбуками, шубами, драгоценностями, туалетной бумагой, шампунями и рядом иных личных вещей — всё это будут конфисковывать.
Возможность конфискации уже подтвердили в немецкой таможне. При этом вчера ЕК решила смягчить запрет и объяснила, что каждая страна сможет рассматривать подобные случаи отдельно и самостоятельно принимать решения. При этом Клишас придумал, как повлиять на "взбесившихся евробюрократов".
ТАСС / Семён Лиходеев