Песков ответил на вопрос о предвыборной программе Путина

Предвыборная программа кандидата в президенты России Владимира Путина будет обнародована своевременно. Об этом сообщил журналистам во вторник, 9 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она должна быть опубликована в установленные законом сроки", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.