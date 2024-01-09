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9 января, 13:47

Песков ответил на вопрос о предвыборной программе Путина

Песков: Предвыборная программа Путина будет опубликована своевременно

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Фото © Сергей Бобылев / ТАСС

Предвыборная программа кандидата в президенты России Владимира Путина будет обнародована своевременно. Об этом сообщил журналистам во вторник, 9 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Она должна быть опубликована в установленные законом сроки", приводит ТАСС слова представителя Кремля.

При этом Песков отметил, что все уточняющие вопросы стоит адресовать предвыборному штабу Путина.

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Как уже сообщал Лайф, выборы президента России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Владимир Путин баллотируется на них в качестве самовыдвиженца. Инициативная группа по выдвижению поддержала порыв российского лидера, после чего он подал документы в Центризбирком. А сегодня, 9 января, в Москве заработал колл-центр и приёмная избирательного штаба Путина.

Марина Калегина
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