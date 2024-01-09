Песков ответил на вопрос о предвыборной программе Путина
Песков: Предвыборная программа Путина будет опубликована своевременно
Фото © Сергей Бобылев / ТАСС
Предвыборная программа кандидата в президенты России Владимира Путина будет обнародована своевременно. Об этом сообщил журналистам во вторник, 9 января, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Она должна быть опубликована в установленные законом сроки", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.
При этом Песков отметил, что все уточняющие вопросы стоит адресовать предвыборному штабу Путина.
Как уже сообщал Лайф, выборы президента России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Владимир Путин баллотируется на них в качестве самовыдвиженца. Инициативная группа по выдвижению поддержала порыв российского лидера, после чего он подал документы в Центризбирком. А сегодня, 9 января, в Москве заработал колл-центр и приёмная избирательного штаба Путина.