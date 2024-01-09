В Москве заработал колл-центр и приёмная избирательного штаба Путина
Фото © Валерий Шарифулин / ТАСС
Единый колл-центр и общественная приёмная избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина начали свою работу. Об этом сообщается во вторник, 9 января, на сайте putin2024.ru.
В колл-центре работают 32 волонтёра из пяти регионов страны. Они отрабатывают предложения граждан и избирателей, поступившие в адрес Путина на единый федеральный круглосуточный многоканальный телефон 8-800-301-21-85. В свою очередь, общественная приёмная работает по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 47. Сюда граждане могут передать свои предложения и пожелания с 10 до 17 часов со вторника по субботу включительно.
Напомним, что выборы президента России будут проходить три дня — 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин баллотируется в качестве самовыдвиженца. Инициативная группа по выдвижению поддержала порыв российского лидера, после чего он подал документы в Центризбирком. На данный же момент продолжается сбор подписей в поддержку президента, коих необходимо не менее 300 тысяч. Тем временем собрано уже более 1,3 миллиона.