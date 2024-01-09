В Москве заработал колл-центр и приёмная избирательного штаба Путина

Единый колл-центр и общественная приёмная избирательного штаба кандидата в президенты России Владимира Путина начали свою работу. Об этом сообщается во вторник, 9 января, на сайте putin2024.ru.

В колл-центре работают 32 волонтёра из пяти регионов страны. Они отрабатывают предложения граждан и избирателей, поступившие в адрес Путина на единый федеральный круглосуточный многоканальный телефон 8-800-301-21-85. В свою очередь, общественная приёмная работает по адресу: город Москва, улица Покровка, дом 47. Сюда граждане могут передать свои предложения и пожелания с 10 до 17 часов со вторника по субботу включительно.