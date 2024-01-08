В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали уже более 1,3 млн подписей

В поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России Владимира Путина собрано уже более 1,3 миллиона подписей. Об этом сообщила сопредседатель его избирательного штаба, главный врач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.

"На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина [собрано] более чем 1,3 млн подписей", — сказала Лысенко журналистам.

Она добавила, что работа по сбору подписей будет продолжена. Также сегодня стало известно, что подписи в поддержку Путина поступили ещё из 13 регионов России: Пермского края, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Татарстана, Чувашии и Удмуртии.

Напомним, 6 января сообщалось, что в избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 25 регионов, включая новые. Всего на данный момент есть подписи из 58 субъектов РФ. Сейчас волонтёры занимаются их массовой проверкой.

Ранее Лайф сообщал о том, что предвыборный сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина был запущен 29 декабря. На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, можно будет посмотреть раздел о ряде важных достижений России за последние годы и видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании.