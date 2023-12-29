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29 декабря, 10:40

Предвыборный сайт Путина начал работу

Начал работу сайт кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба избирательного штаба российского лидера.

"Сегодня запущен сайт кандидата на должность президента РФ Владимира Путина, с ним можно ознакомиться по адресу https://putin2024.ru/", — говорится в сообщении.

На ресурсе можно ознакомиться с дневником кампании и биографией Путина. Также на сайте опубликована информация о доверенных лицах, контакты предвыборного штаба и адреса региональных штабов. Кроме того, можно будет посмотреть раздел о ряде важных достижений России за последние годы и видеоматериалы об основных моментах предвыборной кампании.

Долина, Цискаридзе и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина на выборах
Долина, Цискаридзе и Безруков вошли в список доверенных лиц Путина на выборах

Как уже рассказывал Лайф, выборы президента России назначены на 2024 год и пройдут с 15 по 17 марта. Одним из кандидатов на пост главы государства является и действующий российский лидер Владимир Путин. Он уже подал документы в ЦИК. Он баллотируется как самовыдвиженец. 23 декабря начался сбор подписей, необходимое число — не менее 300 тысяч. При этом в каждом из 89 регионов его должны поддержать не менее 7,5 тысячи человек. Его уже поддержали многие российские политики, в том числе глава Чечни Рамзан Кадыров.

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Kremlin.ru

Николь Вербер
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