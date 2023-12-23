Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента

Сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы № 52 герой труда Марьяна Лысенко заявила, что сбор подписей будет продолжаться до конца января. При этом собирать их будут не только в региональных штабах во всех 89 регионах России, но и в отделениях Народного фронта. В регионах штабы будут работать даже в выходные. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов ранее отмечал, что в соцсетях опубликуют график приёма подписей и контактные данные штабов, чтобы избежать очередей. Всего в сборе будут участвовать более 1000 волонтёров президентского движения. Они прошли обучение в московском избирательном штабе, который открылся 21 декабря.