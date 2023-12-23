Начался сбор подписей за кандидатуру Путина на выборах президента
Президент России Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в Центральной избирательной комиссии. Обложка © ТАСС / Михаил Климентьев
В субботу, 23 декабря, стартовал сбор подписей за кандидатуру действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента, которые пройдут в марте 2024 года. Об этом сообщили в избирательном штабе.
Сопредседатель штаба, главный врач Московской городской больницы № 52 герой труда Марьяна Лысенко заявила, что сбор подписей будет продолжаться до конца января. При этом собирать их будут не только в региональных штабах во всех 89 регионах России, но и в отделениях Народного фронта. В регионах штабы будут работать даже в выходные. Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов ранее отмечал, что в соцсетях опубликуют график приёма подписей и контактные данные штабов, чтобы избежать очередей. Всего в сборе будут участвовать более 1000 волонтёров президентского движения. Они прошли обучение в московском избирательном штабе, который открылся 21 декабря.
Заместитель главы исполкома Народного Фронта Борис Подольный сегодня сообщил, что сбор подписей за Путина в новых регионах проходит в выездном формате.
"В силу своей специфики в четырёх новых субъектах в основном выездным образом собираются. Людей, которые хотят оставить подписи в новых регионах, очень много, но собирать людей в кучи небезопасно, поэтому стараемся там работать выездным образом", — сказал Подольный в беседе с журналистами.
Напомним, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Глава государства сделал это в разговоре со спикером парламента ДНР — комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, которые попросили президента принять участие в выборах. Также Путина поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, актёр Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и другие.
9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина. 16 декабря она единогласно поддержала выдвижение главы государства. 18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.