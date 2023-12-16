"Меня потрясло": Цискаридзе рассказал о фантастическом качестве Путина
Евгений Плющенко: Путин — номер один в мире и лучший политик
В субботу, 16 декабря, в концертном зале "Зарядье" в Москве проходит собрание инициативной группы избирателей по выдвижению российского лидера Владимира Путина на выборы президента 2024 года. Среди участников мероприятия — депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Владислав Третьяк, артист балета Николай Цискаридзе, певица Полина Гагарина и многие другие. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который также посетил собрание, в беседе с Лайфом подчеркнул, что Путин — номер один в мире и лучший политик.
Плющенко, Третьяк, Певцов, Гагарина и Цискаридзе — о Путине и его работе. Видео © LIFE
"Путин — номер один во всём мире. Это действительно лучший политик. Я смотрел прямую линию. Это же надо выдержать столько. Нужно столько знаний, нужно столько погрузиться, столько тем, решений. Мы сплотились вокруг нашего лидера, поддержали, шли нога в ногу, плечом к плечу. Потому что страна растёт, встаёт на ноги. Будет только лучше", — отметил он.
Третьяк добавил, что Путин способствует наращиванию мощи России. Легендарный хоккеист подчеркнул, что президент РФ — это пример для подражания, уважаемый человек и настоящий лидер, поэтому не стоит удивляться высокому уровню его поддержки. А Цискаридзе поделился впечатлениями, которые оставила первая встреча с главой государства.
"Когда я впервые познакомился с Владимиром Владимировичем, меня потрясла одна вещь — он вас очень внимательно слушает и отвечает лично вам. Во-первых, он всегда руку жмёт вам. Он никогда не протягивает её как для неравного. Второе — всегда смотрит вам в глаза и слушает вас. Это фантастическое человеческое качество", — сказал он.
Певцов в свою очередь подчеркнул, что Путин уделяет большое внимание всем сферам жизни, в том числе и культуре, способствуя пропаганде традиционных и православных ценностей. А Гагарина указала на то, что в России строится много домов культуры, творческих центров и музыкальных школ. Артистка добавила, что все эти преобразования её сильно радуют.
Как сообщал Лайф, голосование на выборах президента России пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Нынешние полномочия Владимира Путина на посту главы государства истекают 7 мая 2024-го. 8 декабря российский лидер объявил о намерении баллотироваться. А 9-го числа прошло первое собрание инициативной группы избирателей по выдвижению Путина кандидатом на предстоящие выборы президента в марте 2024 года. Путин заявил, что любое вмешательство извне в выборы в России должно жёстко пресекаться.
ТАСС / РА / The Kremlin Moscow