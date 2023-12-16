"Меня потрясло": Цискаридзе рассказал о фантастическом качестве Путина

В субботу, 16 декабря, в концертном зале "Зарядье" в Москве проходит собрание инициативной группы избирателей по выдвижению российского лидера Владимира Путина на выборы президента 2024 года. Среди участников мероприятия — депутаты Госдумы Дмитрий Певцов, Владислав Третьяк, артист балета Николай Цискаридзе, певица Полина Гагарина и многие другие. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который также посетил собрание, в беседе с Лайфом подчеркнул, что Путин — номер один в мире и лучший политик.

Плющенко, Третьяк, Певцов, Гагарина и Цискаридзе — о Путине и его работе. Видео © LIFE

"Путин — номер один во всём мире. Это действительно лучший политик. Я смотрел прямую линию. Это же надо выдержать столько. Нужно столько знаний, нужно столько погрузиться, столько тем, решений. Мы сплотились вокруг нашего лидера, поддержали, шли нога в ногу, плечом к плечу. Потому что страна растёт, встаёт на ноги. Будет только лучше", — отметил он.

Третьяк добавил, что Путин способствует наращиванию мощи России. Легендарный хоккеист подчеркнул, что президент РФ — это пример для подражания, уважаемый человек и настоящий лидер, поэтому не стоит удивляться высокому уровню его поддержки. А Цискаридзе поделился впечатлениями, которые оставила первая встреча с главой государства.

"Когда я впервые познакомился с Владимиром Владимировичем, меня потрясла одна вещь — он вас очень внимательно слушает и отвечает лично вам. Во-первых, он всегда руку жмёт вам. Он никогда не протягивает её как для неравного. Второе — всегда смотрит вам в глаза и слушает вас. Это фантастическое человеческое качество", — сказал он.