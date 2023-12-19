Сбор подписей в поддержку Путина на выборах будет идти в каждом реготделении ОНФ
Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы 2024 года будет организована в каждом региональном отделении Народного фронта, сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.
"Скоро стартует сбор подписей в поддержку нашего президента. Мы приняли решение, что собирать подписи мы будем в наших региональных отделениях", — сказал Кузнецов на заседании центрального штаба президентского движения.
Напомним, что Путин идёт на выборы самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. Также главу государства поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и многие другие. Голосование пройдёт в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / Сергей Бобылев