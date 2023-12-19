Сбор подписей в поддержку Путина на выборах будет идти в каждом реготделении ОНФ

Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента РФ Владимира Путина на выборы 2024 года будет организована в каждом региональном отделении Народного фронта, сообщил руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

"Скоро стартует сбор подписей в поддержку нашего президента. Мы приняли решение, что собирать подписи мы будем в наших региональных отделениях", — сказал Кузнецов на заседании центрального штаба президентского движения.