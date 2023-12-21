Регион

Уведомления отключены

21 декабря, 07:30

Избирательный штаб Путина начал свою работу в Москве

Избирательный штаб президента России Владимира Путина, который решил баллотироваться на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу. Он находится в московском Гостином дворе.

Там разместят волонтёров и руководство, штаб будет работать круглосуточно. Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артём Жога стали его сопредседателями. Они уже присутствуют в Гостином дворе и по видеосвязи провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.

ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ

Напомним, Владимир Путин решил баллотироваться на новый президентский срок. Глава государства пойдёт на выборы в статусе самовыдвиженца, для чего он собрал инициативную группу, которая уже поддержала решение. Кроме того, российский лидер первым из кандидатов подал документы в Центризбирком, их также зарегистрировали. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, решение Путина идти на новый срок стало главным политическим событием уходящего года.

Обложка ©

ТАСС / Шарифулин Валерий

Матвей Константинов
  • Новости
  • Выборы — 2024
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров