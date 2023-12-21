Избирательный штаб Путина начал свою работу в Москве
Избирательный штаб президента России Владимира Путина, который решил баллотироваться на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу. Он находится в московском Гостином дворе.
Там разместят волонтёров и руководство, штаб будет работать круглосуточно. Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артём Жога стали его сопредседателями. Они уже присутствуют в Гостином дворе и по видеосвязи провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.
Напомним, Владимир Путин решил баллотироваться на новый президентский срок. Глава государства пойдёт на выборы в статусе самовыдвиженца, для чего он собрал инициативную группу, которая уже поддержала решение. Кроме того, российский лидер первым из кандидатов подал документы в Центризбирком, их также зарегистрировали. По словам спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, решение Путина идти на новый срок стало главным политическим событием уходящего года.
ТАСС / Шарифулин Валерий