Избирательный штаб Путина начал свою работу в Москве

Избирательный штаб президента России Владимира Путина, который решил баллотироваться на выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, начал свою работу. Он находится в московском Гостином дворе.

Там разместят волонтёров и руководство, штаб будет работать круглосуточно. Народный артист России и художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков, главврач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко и спикер Народного совета ДНР Артём Жога стали его сопредседателями. Они уже присутствуют в Гостином дворе и по видеосвязи провели совещание с главой исполкома Народного фронта Михаилом Кузнецовым.