Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. Такое число на заседании назвала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ. Кампания вступила в активную фазу", — указала Памфилова.