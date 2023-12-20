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20 декабря, 08:45

ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. Такое число на заседании назвала глава Центризбиркома Элла Памфилова.

"На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ. Кампания вступила в активную фазу", указала Памфилова.

Глава ЦИК дополнила, что количество заявок в дальнейшем увеличится. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

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А ранее Лайф писал, что Владимир Путин примет участие в грядущих выборах главы государства как самовыдвиженец. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. А 18 декабря он первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах.

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ТАСС / Кирилл Кухмарь

Дарья Нарыкова
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