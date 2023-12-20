ЦИК получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) получила заявки от 16 претендентов в кандидаты на должность президента РФ. Такое число на заседании назвала глава Центризбиркома Элла Памфилова.
"На сей момент у нас уже поступили заявки от 16 претендентов в кандидаты на выборах в президенты РФ. Кампания вступила в активную фазу", — указала Памфилова.
Глава ЦИК дополнила, что количество заявок в дальнейшем увеличится. Голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
А ранее Лайф писал, что Владимир Путин примет участие в грядущих выборах главы государства как самовыдвиженец. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. А 18 декабря он первым из кандидатов прибыл в Центризбирком и подал документы для участия в выборах.
ТАСС / Кирилл Кухмарь