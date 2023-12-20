Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием 2023 года

Решение президента РФ Владимира Путина вновь баллотироваться на должность главы государства стало главным политическим событием 2023 года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей по случаю 30-летия Федерального собрания России.

Она назвала это ответственным, лидерским шагом, который "придаёт всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе". Политик считает, что каждый понимает, в какое ответственное время приходится служить нашей стране и какие беспрецедентные возможности перед ней открываются.

"Те задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной, — задачи исторического масштаба. И чтобы их решить, стране необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием граждан", — добавила спикер Совфеда.