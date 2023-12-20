Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием 2023 года
Решение президента РФ Владимира Путина вновь баллотироваться на должность главы государства стало главным политическим событием 2023 года. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей по случаю 30-летия Федерального собрания России.
Она назвала это ответственным, лидерским шагом, который "придаёт всем нам уверенности в том, что Россия, сильная, единая, сплочённая, обязательно продолжит свой путь к победе". Политик считает, что каждый понимает, в какое ответственное время приходится служить нашей стране и какие беспрецедентные возможности перед ней открываются.
"Те задачи, которые стоят сегодня перед нашей страной, — задачи исторического масштаба. И чтобы их решить, стране необходим сильный лидер, который пользуется уважением и доверием граждан", — добавила спикер Совфеда.
Матвиенко отметила, что противники России будут пытаться организовать информационные атаки в период проведения выборов, в том числе на избирательную систему, которая предполагает прямое всенародное волеизъявление без посредников и "электоральных суррогатов", чего нет на Западе. Она назвала обеспечение абсолютной легитимности выборов задачей всех органов власти.
Напомним, Владимир Путин ранее объявил о своём решении баллотироваться на новый президентский срок. Действующий глава государства примет участие в выборах как самовыдвиженец. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, на прошедшем 16 декабря собрании она единогласно поддержала российского лидера. Уже 18 декабря Путин первым из кандидатов прибыл в ЦИК и подал документы для участия в выборах, их уже зарегистрировали.
LIFE / Павел Баранов