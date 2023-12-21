"Выдвигает народ": Политолог объяснил, в чём уникальность избирательного штаба Путина

Российского лидера Владимира Путина поддерживают люди разных профессий, возрастов и социальных групп. Об этом заявил политолог, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя сегодняшнюю презентацию избирательного штаба действующего главы государства.

"По руководителям [штаба] видно, что это [актёр] Владимир Машков, и [спикер Народного совета ДНР] Артём Жога, и [главврач столичной больницы № 52] Марьяна Лысенко. Очень разные люди, которые представляют совершенно разные социальные группы. И все они входят в инициативную группу", — отметил он.

Также эксперт напомнил, что в команду поддержки Путина вошли председатель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, гроссмейстер Cергей Карякин, блогер Дмитрий Гоблин Пучков, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, а также военные, общественники и представители политических партий.

"И мы видим, что это люди совершенно разных сфер, которые и представляют собой наше общество, наш народ. То есть можно говорить о том, что Путина выдвигает народ, поскольку Путин понимает запросы, надежды и чаяния всех этих групп населения, каждой из сфер, каждому из направлений Путин уделяет, безусловно, внимание и хорошо осведомлён об обстоятельствах дел во всех из них", — подчеркнул Асафов.

Политолог добавил, что в этом смысле россияне понимают, как именно их направление деятельности, дело жизни будет развиваться, поэтому и выдвигают кандидатуру Путина на президентские выборы в 2024 году.