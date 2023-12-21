"Выдвигает народ": Политолог объяснил, в чём уникальность избирательного штаба Путина
Политолог Асафов: Путина поддерживают люди разных профессий и возрастов
Российского лидера Владимира Путина поддерживают люди разных профессий, возрастов и социальных групп. Об этом заявил политолог, первый зампредседателя Комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов, комментируя сегодняшнюю презентацию избирательного штаба действующего главы государства.
"По руководителям [штаба] видно, что это [актёр] Владимир Машков, и [спикер Народного совета ДНР] Артём Жога, и [главврач столичной больницы № 52] Марьяна Лысенко. Очень разные люди, которые представляют совершенно разные социальные группы. И все они входят в инициативную группу", — отметил он.
Также эксперт напомнил, что в команду поддержки Путина вошли председатель НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, гроссмейстер Cергей Карякин, блогер Дмитрий Гоблин Пучков, гендиректор Большого театра Валерий Гергиев, а также военные, общественники и представители политических партий.
"И мы видим, что это люди совершенно разных сфер, которые и представляют собой наше общество, наш народ. То есть можно говорить о том, что Путина выдвигает народ, поскольку Путин понимает запросы, надежды и чаяния всех этих групп населения, каждой из сфер, каждому из направлений Путин уделяет, безусловно, внимание и хорошо осведомлён об обстоятельствах дел во всех из них", — подчеркнул Асафов.
Политолог добавил, что в этом смысле россияне понимают, как именно их направление деятельности, дело жизни будет развиваться, поэтому и выдвигают кандидатуру Путина на президентские выборы в 2024 году.
"Можно сказать, что иллюстрацией и подтверждением того, что Владимира Путина поддерживает всё общество, весь народ, являются эти многочасовые прямые разговоры откровенные. Что называется, честный диалог без галстука с простыми людьми и журналистами", — заключил Асафов.
Как сообщал Лайф, 8 декабря российский лидер Владимир Путин объявил об участии в предстоящих в 2024 году президентских выборах. Глава государства сделал это в разговоре со спикером парламента ДНР, комбатом "Спарты" Артёмом Жогой. Военный обратился к Путину от лица жителей воссоединённых территорий и бойцов СВО, которые попросили президента принять участие в выборах. Также Путина поддержали многие общественные деятели и политики, в том числе главврач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко, актёр Владимир Машков, артист балета Николай Цискаридзе, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, мэр Москвы Сергей Собянин, зампред СБ Дмитрий Медведев, глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и другие.
9 декабря в московском штабе Общероссийского народного фронта (ОНФ) прошло заседание инициативной группы по выдвижению Путина. 16 декабря она единогласно поддержала выдвижение главы государства. 18 декабря Путин первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. Сбор подписей в поддержку президента начнётся 23 декабря. А само голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / Сергей Карпухин