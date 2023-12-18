"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели более 63% телезрителей

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году смотрели более 63% телезрителей. Об этом свидетельствуют данные Mediascope, которые приводит РИА "Новости".

Почти 22% граждан смотрели программу не менее минуты, а общий процент зрителей от всего населения нашей страны составил 10,7%.

До этого прямая линия проводилась два года назад — в 2021-м, а её зрителями стали около 58%. Количество посмотревших выступление главы государства тогда составило 10,9% от всех россиян, а тех, кто смотрел программу хотя бы минуту, — 21,8%.

А в 2019 году число телезрителей и вовсе составило чуть больше 50%. Из всего населения за заявлениями российского лидера наблюдали лишь 8,9%, а не менее 60 секунд выступление Путина тогда смотрели свыше 22%.