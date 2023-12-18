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18 декабря, 14:27

"Итоги года с Владимиром Путиным" посмотрели более 63% телезрителей

Mediascope: В России прямую линию с Путиным посмотрели более 63% телезрителей

Прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным в этом году смотрели более 63% телезрителей. Об этом свидетельствуют данные Mediascope, которые приводит РИА "Новости".

Почти 22% граждан смотрели программу не менее минуты, а общий процент зрителей от всего населения нашей страны составил 10,7%.

До этого прямая линия проводилась два года назад — в 2021-м, а её зрителями стали около 58%. Количество посмотревших выступление главы государства тогда составило 10,9% от всех россиян, а тех, кто смотрел программу хотя бы минуту, — 21,8%.

А в 2019 году число телезрителей и вовсе составило чуть больше 50%. Из всего населения за заявлениями российского лидера наблюдали лишь 8,9%, а не менее 60 секунд выступление Путина тогда смотрели свыше 22%.

К такому выводу пришли аналитики, проанализировав данные просмотров телеканалов "Россия-1" и "Россия 24", а также Первого канала, НТВ, МИР и "Соловьёв LIVE". Учитывали жителей городов с населением 100 тысяч человек и более.

В Хорватии заявили о триумфе Путина после прямой линии

В Хорватии заявили о триумфе Путина после прямой линии

Как уже рассказывал Лайф, прямая линия, совмещённая с пресс-конференцией президента России Владимира Путина, состоялась 14 декабря. Мероприятие, в ходе которого глава государства ответил на вопросы россиян, длилось более четырёх часов. Так, российский лидер отметил хороший запас прочности экономики нашей страны для дальнейшего развития, а также заявил, что ежегодно новые регионы будут получать на восстановление по триллиону рублей. Кроме того, президент обратил внимание на исторически низкую безработицу — 2,9%.

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LIFE / Павел Баранов

Николь Вербер
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