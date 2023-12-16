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В Хорватии заявили о триумфе Путина после прямой линии

Advance: Провал ВСУ и санкций Запада стал триумфом Путина

16 декабря, 14:24
<p>Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов</p>

Владимир Путин. Обложка © LIFE / Павел Баранов

В Хорватии высоко оценили состоявшуюся совмещённую большую пресс-конференцию и прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным, потому что российский лидер обратился к соотечественникам и журналистам с более твёрдых позиций, чем ранее. Об этом пишет Advance.

"В этом году Владимир Путин обращается к российским гражданам с более прочных позиций, чем в прошлом году", — подчеркнул автор материала.

В статье указано, что украинское контрнаступление провалилось, а Запад начал закручивать гайки, лишая Киев финансовой поддержки. Кроме того, российская экономика достойно выдержала западные санкции, добавляется в публикации. Издание отмечает атмосферу триумфа на пресс-конференции Путина, что должно вселить в россиян уверенность в скорой победе в украинском конфликте.

Не выходят за пределы Украины: Путин на прямой линии подтвердил неизменность целей СВО, заявили в Совфеде

Не выходят за пределы Украины: Путин на прямой линии подтвердил неизменность целей СВО, заявили в Совфеде

Напомним, 14 декабря прошла большая совмещённая прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина. Глава государства более четырёх часов отвечал на вопросы граждан и журналистов. Он отметил хороший запас прочности российской экономики для дальнейшего развития, рассказал, что на восстановление новые регионы будут получать ежегодно по триллиону рублей, а также президент назвал исторически низкой безработицу в РФ — 2,9%.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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