Сбор подписей в поддержку Путина начнётся с 23 декабря
Сбор подписей в поддержку Владимира Путина, который идёт на выборы президента РФ в качестве самовыдвиженца, начнётся с 23 декабря. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.
"С 23 декабря мы стартуем со сбором подписей", — сказала она.
Напомним, что президент РФ идёт на выборы-2024 самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина. 18 декабря глава государства первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. ЦИК зарегистрировала эти документы, и теперь Путин может начать сбор подписей. А само голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.
ТАСС / Ведомости / Евгений Разумный