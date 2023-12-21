Сбор подписей в поддержку Путина начнётся с 23 декабря

Сбор подписей в поддержку Владимира Путина, который идёт на выборы президента РФ в качестве самовыдвиженца, начнётся с 23 декабря. Об этом сообщила сопредседатель избирательного штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко.