Политолог отметил безусловный лидерский статус Путина, который первым подал документы в ЦИК

То, что Владимир Путин первым подал документы в ЦИК для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России, подтверждает его безусловный лидерский статус. Об этом Лайфу заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"Собственно, сложилось так, что он оказался действительно первым кандидатом, заявившим о своём участии. Да, это было во многом ожидаемо, во многом здесь есть ещё и символический смысл, связанный с тем, что это подтверждает безусловный лидерский статус Путина как кандидата. Ну и есть техническая сторона — Путин не зависел от решения съездов и так далее. Поскольку это было самовыдвижение, то не требовалось каких-то дополнительных процедур", — подчеркнул собеседник Лайфа.