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Политолог отметил безусловный лидерский статус Путина, который первым подал документы в ЦИК

Политолог Потуремский: Путин уделяет особое внимание выборным процедурам

18 декабря, 14:30
<p>Президент РФ Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в ЦИК РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Президент РФ Владимир Путин во время подачи документов для регистрации кандидатом на пост президента РФ в ЦИК РФ. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

То, что Владимир Путин первым подал документы в ЦИК для выдвижения в качестве кандидата на пост президента России, подтверждает его безусловный лидерский статус. Об этом Лайфу заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский.

"Собственно, сложилось так, что он оказался действительно первым кандидатом, заявившим о своём участии. Да, это было во многом ожидаемо, во многом здесь есть ещё и символический смысл, связанный с тем, что это подтверждает безусловный лидерский статус Путина как кандидата. Ну и есть техническая сторона — Путин не зависел от решения съездов и так далее. Поскольку это было самовыдвижение, то не требовалось каких-то дополнительных процедур", — подчеркнул собеседник Лайфа.

По его словам, президент уделяет особое внимание выборным процедурам, поскольку общество считает грядущее голосование очень важным и значимым для страны и будущего.

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Съезд "Единой России" единогласно поддержал самовыдвижение Путина на выборах

Напомним, что президент РФ идёт на выборы-2024 самовыдвиженцем. Для этого ему было необходимо создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек. Собрание этой группы уже состоялось 16 декабря, она единогласно поддержала выдвижение Путина на предстоящих выборах. Сегодня, 18 декабря, глава государства первым из кандидатов подал документы в Центризбирком. А голосование состоится в 2024 году в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

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