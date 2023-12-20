Володин: Правовая база для открытых и конкурентных выборов президента РФ готова

Вся правовая база для открытых и конкурентных выборов президента России в 2024 году готова. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

"Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И в этом, думаю, сомнений нет, потому что вся правовая база подготовлена", — отметил Володин в ходе заседания Совета законодателей, который посвящён 30-летию российского парламента.