Володин: Правовая база для открытых и конкурентных выборов президента РФ готова
Вся правовая база для открытых и конкурентных выборов президента России в 2024 году готова. Об этом сообщил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
"Мы со своей стороны должны сделать всё для того, чтобы выборы прошли конкурентно, открыто, легитимно. И в этом, думаю, сомнений нет, потому что вся правовая база подготовлена", — отметил Володин в ходе заседания Совета законодателей, который посвящён 30-летию российского парламента.
Также спикер Госдумы отметил, что действующий глава государства Владимир Путин своим служением России доказал, что многое можно изменить.
Напомним, ранее Владимир Путин объявил о своём решении баллотироваться на новый президентский срок. Действующий глава государства примет участие в выборах как самовыдвиженец. На прошедшем 16 декабря собрании группа избирателей единогласно поддержала российского лидера. 18 декабря Путин первым из кандидатов прибыл в ЦИК и подал документы для участия в выборах, их уже зарегистрировали. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко назвала решение Путина идти на выборы главным событием 2023 года.
Агентство городских новостей "Москва" / Пресс-служба нижней палаты парламента