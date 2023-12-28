Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения российского лидера Владимира Путина на выборы президента страны в 2024 году. Бюллетень руководителю региона в его резиденции передал волонтёр Народного фронта Саид-Магомед Дадуев.

Кадыров поставил подпись в поддержку выдвижения Путина на выборы президента РФ. Видео © Telegram / Kadyrov_95

"Тем самым я, как и сотни тысяч граждан нашей страны, выразил своё одобрение и поддержку кандидатуры действующего главы государства. Процедура стандартная, итоги которой продемонстрируют солидарность российского общества курсу нашего национального лидера Владимира Путина", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он подчеркнул, что Путин — не просто выдающийся политик, но и стратег, который готов принимать сложные решения и справляться с вызовами. Глава Чечни отметил, что рад быть частью такого исторического момента, когда россияне могут выразить доверие президенту.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему поддерживает решение Путина избираться на новый срок. В эти дни россиянам как никогда нужна стабильность, уверен столичный градоначальник.